Addetta di una palestra stroncata da malattia a soli 37 anni

SAN BENEDETTO - San Benedetto piange Daniela Bianconi, morta ad appena trentasette anni. Vero e proprio punto di riferimento per i clienti della palestra Tonic dove lavorava proprio come addetta alle comunicazioni con i soci, Daniela è deceduta a Verona dove era staat ricoverata per ffrontare i gravissimi problemi di salute che la affliggevano. La notizia della morte di Daniela, che abitava a Porto d’Ascoli, nel quartiere di Ragnola, ha subito raggiunto la Riviera delle Palme dove in molti sono rimasti letteralmente sconvolti dalla notizia. I funerali sabato alle 15,30 nella chiesa di San Pio X