Un cinquantenne sorpreso a rubare in un centro commerciale

SAN BENEDETTO - I carabinieri della stazione di Porto D’Ascoli di San Benedetto, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti con la massima tempestività, allertati al 112, sorprendendo per furto aggravato un cinquantenne ascolano il quale, all’interno di un centro commerciale di Porto D’Ascoli, aveva appena asportato vari capi d’abbigliamento per un valore di 200 euro, dopo aver divelto le placche antitaccheggio. Lo stesso, con abilità e rapidità, ha cercato di compiere le operazioni e di allontanarsi dal negozio, ma è stato notato dagli addetti alla vigilanza che hanno subito chiamato i Carabinieri. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione della magistratura.