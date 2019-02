Va in overdose nel bagno dell'ospedale: 46enne salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Momenti di grande apprensione in ospedale a causa di un uomo di 46 anni trovato, ieri pomeriggio, in fin di vita in uno dei gabinetti che si trovano al primo piano del Madonna del Soccorso. L’uomo è stato infatti notato da uno degli inservienti entrato in bagno che lo ha visto a terra privo di conoscenza e con una siringa ancora infilata nel braccio. È subito stato dato l’allarme e dal reparto di emergenza sono saliti i soccorritori che hanno subito capito cosa fare. Era evidente che il tossicodipendente si trovasse in stato di overdose da eroina così gli sono stati somministrati i farmaci antagonisti dell’oppiaceo che, nel giro di alcuni minuti, hanno sortito l’effetto sperato. Il quarantaseienne ha iniziato lentamente a riprendere conoscenza e, quando è stato in grado di potersi rialzare in piedi, lo ha fatto e si è frettolosamente allontanato dal bagno prima e dall’ospedale poi. Della vicenda sono ovviamente state informate le forze dell’ordine alle quali sono state fornite le generalità dell’uomo. Si tratta di una persona originaria di Ascoli Piceno.