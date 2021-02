L’ospedale Madonna del Soccorso perde un altro pezzo: «Niente più interventi a Otorino»

SAN BENEDETTO - Niente più ricoveri e interventi programmati nel reparto Otorino del Madonna del Soccorso. Tutti i ricoveri saranno trasferiti al Mazzoni di Ascoli. Denuncia che arriva dall’ex consigliere regionale Fabio Urbinati che chiede spiegazioni per questo provvedimento alla Regione.



Lo stesso Urbinati ricorda come fino a un anno fa, esattamente prima dell’inizio della pandemia Covid -19, fosse in atto e già consolidato il progetto Otorinolaringoiatra in Area vasta 5. Era stato stabilito che tutti gli interventi programmati sarebbero stati effettuati al Madonna del Soccorso, quindi tutti gli interventi chirurgici con tanto di ricovero dei pazienti. «Ciò - afferma Urbinati - sollevò polemiche da parte di alcuni politici del capoluogo che però sembravano superate vista la validità clinica e logistica del progetto. Ora ci giunge voce, con tanto di documenti scritti, quindi tutto nero su bianco che la direzione si stia indirizzando verso il convogliamento di tutti i ricoveri di tale reparto al Mazzoni di Ascoli. Tanto da non autorizzare nemmeno i ricoveri delle urgenze che momentaneamente venivano sistemati presso l’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale sambenedettese». Un provvedimento che va in netto contrasto con la politica di potenziamento di Otorino attuata in passato, tanto che l’indirizzo della scorsa amministrazione regionale fu quello di puntare su questo reparto, dove i ricoveri negli anni sono passati dai 194 del 2015 ai quasi 300 del 2019 secondo i dati forniti dalla direzione sanitaria.



«Siamo molto preoccupati di queste intenzioni di cui non comprendiamo né il senso né la genesi- commenta Urbinati - . A più di cento giorni dall’insediamento della giunta Acquaroli notiamo un totale disinteresse verso il Madonna del Soccorso di San Benedetto. Ricordo che dal 2015 ad oggi l’ospedale sambenedettese è cresciuto nei numeri, sia di ricoveri che di prestazioni. Non vorremmo veder vanificato un lavoro fatto tra mille difficoltà, con costanti ed infondati attacchi di chiara matrice politica. Aspettiamo notizie chiare per un reparto portato avanti da medici e personale di prim’ordine guidato dall’ottimo dottor Andrea Ciabattoni che rappresenta una vera e propria eccellenza non solo per il nostro territorio ma per tutta la Regione Marche». Una notizia che preoccupa e che aggiunge un altro tassello alla smobilitazione in atto nel nosocomio locale.

