Grave guasto alla radiologia per una bombola di ossigeno, rotta la risonanza magnetica

SAN BENEDETTO - Grave incidente questo pomeriggio all'ospedale Madonna del Soccorso nel reparto di Radiologia. Per cause al vaglio della direzione sanitaria qualcuno per sbaglio ha introdoto incautamente una bombola ad ossigeno che letteramente è stata risucchiata La risonanza magnetica è rimasta danneggiata. Il locale sigillato. Sul posto sono intervenuti l’ingegnere sanitario e alcuni tecnici specializzati oltre agli elettricisti. Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il rischio è stato molto elevato considerato il genere di incidente. Si è verificata anche una piccola perdita di gas.

