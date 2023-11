SAN BENEDETTO - «Dobbiamo puntare sulle eccellenze al fine di intercettare mobilità attiva dal vicino Abruzzo». Parole dell’ex sindaco e responsabile per Forza Italia della sanità Marche Sud Pasqualino Piunti che, nei giorni scorsi, ha avuto un incontro con il direttore dell’Ast Ascoli Nicoletta Natalini.

Un summit in cui Piunti ha illustrato al neo direttore la situazione della sanità locale con le sue criticità e ha messo a disposizione la sua esperienza in questo momento di riorganizzazione in vista del nuovo ospedale. Sul fronte dei dati dal 2002 al 2023 per quanto riguarda i nati si è registrato in Ascoli una flessione del 4,87% rispetto all’aumento del 6,17% avuto a San Benedetto. Quanto alla percentuale di attrattività della mobilità extraregionale anche qui vedrebbe la Riviera avere la meglio con un 7,3% della Medicina rispetto al 5,6% di Ascoli, la Chirurgia al 9,6% rispetto al 6,8% di Ascoli, la Pediatria un 21,5% rispetto al 12,6% del Mazzoni e la Ginecologia del Madonna del Soccorso al 20,3% rispetto al 19,4% ascolano.

«Non si può pensare a un primo livello su due plessi con una divisione dei reparti tra Ascoli e San Benedetto – spiega Piunti – dobbiamo evitare i doppioni ma non si può pensare a una mera spartizione. La Riviera da sempre ha infrastrutture specializzate nell’emergenza ma questo non può esimere dall’avere reparti come la diagnostica o la Cardiologia al top. Il nostro obiettivo deve essere potenziare il pubblico, senza fare la guerra al privato ma il nostro riferimento devono essere gli utenti della struttura ospedaliera. Abbiamo ottimi professionisti e dobbiamo metterli nelle condizioni di lavorare bene. Ho ricordato al direttore Natalini la mia battaglia per portare l’ospedale di primo livello a San Benedetto e di come sono riuscito a mettere d’accordo l’intero emiciclo. Lo stesso direttore ha ribadito di voler procedere sulla base dei dati ma le stesse cifre dovranno essere contestualizzate».