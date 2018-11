Schianto frontale fra due auto sulla Valtesino Due feriti sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Grave incidente stradale sulla strada Valtesino. Un automobilista di 50 anni è andato a sbattere frontalmente contro un'altra vettura condotta da una donna di 41 anni. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza e ricoverati all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto con traumi in diverse parti del corpo. È stata invece trasferita ad Ancona, G.D.A., la donna di 61 anni che, ieri mattina, è finita contro un albero in contrada Valle del Forno.