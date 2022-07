Il sindaco Spazzafumo firma l'ordinanza: maxi multe a chi spreca l'acqua

SAN BENEDETTO - Dopo il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, ha raccolto l'appello della prefettura di Ascoli e ha firmato l'ordinanza con la quale dispone il divieto di utilizzare l'acqua potabile per innaffiare orti, giardini e cortili, pulire strade e marciapiedi e lavare le automobili. E' prevista una sanzione che può arrivare fino al pagamento di 500 euro. Nel frattampo la Ciip (ex consorzio idrico) ha allertato i tre impianti di soccorso di Fosso dei Galli, Castel Trosino e Santa Caterina di fermo per le emergenze