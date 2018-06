Operazione mare pulito: â€‹dodici barche vanno a pesca di plastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dodici barche a pesca di rifiuti. Come annunciato approda a San Benedetto il progetto europeo Clean Sea Life che organizza per oggi la giornata “A pesca di rifiuti” con la collaborazione degli operatori dei pescherecci e il sostegno del programma Life della Commissione europea.Dodici i pescherecci che porteranno a terra la spazzatura raccolta sul fondale nel corso delle attività di pesca: lo sbarco avrà inizio a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con il rientro di due pescherecci armati per la pesca con il “rapido”, per proseguire poi nel cuore della notte al rientro di tutti i pescherecci a strascico. Nella mattinata del 15 entrerà in azione il nucleo sommozzatori della Guardia costiera, che procederà alla bonifica dei fondali della banchina Malfizia. I rifiuti verranno poi analizzati e catalogati dai responsabili di Clean Sea Life per identificarne la natura e l’origine, operazione che si concluderà nelle prime ore della mattinata quando i rifiuti saranno avviati allo smaltimento grazie alla collaborazione del Comune di San Benedetto del Tronto, patrocinatore della giornata, le aziende di gestione rifiuti Garbage e Picenambiente e il fondamentale coordinamento della Capitaneria di Porto.Intorno le 11 appuntamento al Museo del Mare, dove si traccerà un primo bilancio della giornata. In conclusione un aperitivo a base del ‘pesce pulito’ catturato nella giornata, servito su materiale compostabile offerto da Novamont.