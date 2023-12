Operaio cade in un cantiere sulla Statale Adriatica, portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette LE FOTO

SAN BENEDETTO - Un operaio è caduto in un cantiere sulla statale Adriatica in contrada Monte Aquilino. Sul posto si sono recati i i vigili del fuoco provenienti sia dal distaccamento di San Benedetto del Tronto che dal comando provinciale di Ascoli Piceno. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 arrivati a bordo di due ambulanze. L'operaio è cosciente ma è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette.