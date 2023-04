SAN BENEDETTO Nove chalet, per ora, hanno ricevuto semaforo verde per l’ampliamento della superficie che gli consentirà di installare più ombrelloni. Pubblicato l’atto a firma della responsabile del procedimento Maria Teresa Massi dell’ufficio lavori pubblici del Comune che fissa le istanze presentate e ottenute per l’aumento delle zone demaniali da destinarsi ad area di posa per gli ombrelloni e le attrezzature balneari mobili.



I tempi



Intanto si allungano i tempi per la riqualificazione del lungomare e il rischio è che il cantiere non venga riaperto nemmeno per il prossimo autunno. Si è messa in moto da settimane la procedura tecnica finalizzata a far tornare tutte le file di ombrelloni sugli arenili sambenedettesi dopo il dopo il blitz dello scorso agosto da parte della Capitaneria di porto, che aveva rilevato come a fronte di una spiaggia aumentata a seguito delle mareggiate, gli chalet avessero installato un numero troppo elevato di punti ombra. Gli stabilimenti che hanno ricevuto l’ok alle proprie istanze per l’adeguamento sono: Chalet Stella, Sunrise di Emilio Trevisani, Il Pescatore, Chalet degli Angeli, Bagni Fausto, Bagni Le Palme, Chalet Le Tre caravelle, Lido Sabbiadoro e La Promenade. Domande che sono passate al vaglio della conferenza dei servizi, tavolo che tornerà a riunirsi giovedì per analizzare le altre domande pervenute in municipio. I concessionari avranno tempo fino al prossimo 31 maggio per presentare la domanda di dichiarazione di adeguamento e poter realizzare gli interventi all’interno degli stabilimenti. Da puntualizzare come gran parte delle strutture si è limitata a presentare una domanda di variazione di concessione al fine di poter disporre di un perimetro di spiaggia più grande, mentre una minoranza di strutture si andrà ad adeguare realizzando nuovi bagni. Si prevedono tempi lunghi e possibili slittamenti per il nuovo bando del lungomare. A oggi sta proseguendo la trattativa tra il Comune e la ditta Pamef Appalti S.r.l. di Tito Scalo per chiudere la partita sul restyling della passeggiata a est, per poi dare seguito a una nuova gara. Di questo passo sarà difficile riprendere i lavori a ottobre.



Le motivazioni



«In queste settimane l’ufficio tecnico dei lavori pubblici- spiega il vice sindaco Tonino Capriotti – è molto impegnato sul fronte del Ballarin, di conseguenza è difficile poter seguire tutti gli altri progetti. Sta andando avanti la trattativa per chiudere con la ditta che ha realizzato i lavori di riqualificazione fino alla scorsa primavera, per poi procedere con la revisione della progettazione e un nuovo bando». L’obiettivo quello di chiudere la partita cercando di evitare eventuali ricorsi o conseguenze giuridiche. Il Comune da parte sua ha sollevato diverse obiezioni e contestazioni ai lavori eseguiti nel tratto centrale dove le operazioni non sarebbero state svolte al meglio. La stessa ditta, che starebbe attraversando un momento difficile dal punto di vista finanziario, non avrebbe sollevato molte obiezioni.