​San Benedetto, ombrelloni bruciati nella notte. Lo sfogo del sindaco: «C'è chi fomenta odio contro di noi»

SAN BENEDETTO- Grave atto vandalico quello accaduto nella notte (tra ieri, 11 marzo, e oggi) a San Benedetto del Tronto. Sono stati bruciati gli ombrelloni che i concessionari di spiaggia avevano installato con la scritta "Piceno" visibile dall'alto per la tappa finale della Tirreno Adriatico (a proposito di Tirreno Adriatico questa mattina sono state rimosse 36 auto di intralcio al passaggio). Un gesto che ha suscitato la legittima ira del sindaco Antonio Spazzafumo.

Il post

"Questo è il risultato del continuo attacco che questa amministrazione sta subendo in questi giorni. Ci sono quelli che sfruttano i social per fomentare l'odio nei nostri confronti dando così un alibi anche ai peggiori teppisti. Fortunatamente ci sono coloro che invece vogliono migliorare la nostra città. Non gliela daremo vinta, ho chiesto di ripristinare il tutto prima che la gara inizi (lo start previsto verso mezzogiorno con arrivo intorno alle 15.30, ndr) perchè la nostra città - la vera San Benedetto - non si merita questo"