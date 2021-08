SAN BENEDETTO - Si sente male e chiede aiuto ai poliziotti, ma è ricercato per furto: scattano le manette.

Per i sanitari no vax, stop agli ultimatum: partono 350 lettere. L'Asur chiede provvedimenti. In tutto sono 1.200 gli operatori che rifiutano il vaccino

Colto da malore ha chiesto aiuto agli agenti della Polfer, ma è stato arrestato. È successo nella stazione di San Benedetto del Tronto a un 45enne che, colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Trani per una pena di 6 mesi di reclusione da scontare per furto, è stato sì accompagnato in ospedale ma poi trasferito nella casa circondariale di Ascoli Piceno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Botte alla Quintana, il monito degli organizzatori: «Più... SAN BENEDETTO Tutti a casa, i vaccini Pfizer sono finiti: in più di duecento...

© RIPRODUZIONE RISERVATA