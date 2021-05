Un ostello su quattro palazzine e una discoteca a Porto d'Ascoli: la società Areamare scopre le carte

SAN BENEDETTO - Prende forma il progetto della discoteca e degli ostelli che diventa un Piano particolareggiato. Va avanti il progetto per il dancing e l’ostello su via Mare a Porto d’Ascoli. Quella che inizialmente era sembrata una boutade, da parte della società proponente, sta per diventare realtà o almeno l’iter intrapreso sta procedendo speditamente.

La proposta

L’ufficio urbanistica del Comune aveva chiesto delle modifiche e precisazioni al progetto proposto dalla società Areamare che prevede su via Mare un dancing e un ostello sviluppato su quattro palazzine. Un elaborato rispolverato visto che risaliva a decenni fa in quanto previsto dal Piano regolatore generale del 1990 e in tanti avevano pensato che fosse una sorta di provocazione da parte della società Areamare srl, dal momento che per ora sembrano archiviate le varianti tra cui quella della stessa ditta. Invece il progetto della discoteca con annesso ostello sta procedendo, tanto che per dare seguito alle modifiche è stato chiesto alla società di stilare un Piano particolareggiato. «A questo punto- spiega il consigliere comunale Gianni Balloni con delega all’urbanistica – l’iter sarà molto più veloce rispetto alle varianti per essere realizzato, visto che non dovrà affrontare nemmeno il passaggio in consiglio comunale». Infatti trattandosi di interventi già previsti nel Prg, pur dovendo approvare un Piano particolareggiato, richiederà comunque solo un passaggio in giunta. Quindi una procedura più spedita rispetto alle varianti.

L’elaborato

L’elaborato che prevede un dancing e un ostello tra via Mare, via Scarlatti e la sopraelevata da parte della società Areamare srl era stato protocollato la scorsa estate dopo aver atteso per decenni che venissero approvate le varianti previste dalle ultime due amministrazioni comunali. Così la società ha deciso di presentare un progetto secondo quanto previsto dall’articolo 48/3b del vigente Prg. L’intervento si articola su un’area di 47.250 metri quadrati e non richiede alcuna variante urbanistica e andrà ad occupare il 20% dell’intera area per metri quadrati 9.450 per una volumetria complessiva di 18.900 metri cubi. Il progetto prevede in via Scarlatti la realizzazione di quattro edifici a destinazione ostello composti ognuno da tre piani fuori terra con al piano terra spazi destinati a cucina, sala ristorante, sala tv, sala biblioteca, bar e sala lettura ed ai piani superiori con 24 camere con bagno. Ogni piano avrà uno sviluppo di circa 1.050 metri quadrati per complessivi 3.200 metri cubi, tra un blocco e l’altro sono previsti “standard”, quindi: parcheggi e verde, lo spazio tra un blocco e l’altro dell’ostello è utile per permettere l’accesso alla restante superficie di 37.800 metri quadrati che verrà attrezzata a verde pubblico con piste ciclabili, area giochi, panchine, un piccolo chiosco ed alcuni campi di calcetto e tennis. Oltre ai quattro blocchi a destinazione ostello su via Scarlatti verrà realizzato, prospiciente via Mare, su un’area dell’estensione di 4.000 metri quadrati, un complesso a destinazione dancing e spettacoli all’aperto.

