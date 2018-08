Picchiata dal ragazzo sul lungomare finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sul lungomare dopo la richiesta di aiuto di una ragazza di ventitre anni, di origini albanesi, che presentava ferite e contusioni in diverse parti del corpo. La ragazza ha raccontato ai poliziotti sambenedettesi di essere stata brutalmente picchiata dal ragazzo nell’area del Parco Nuttate de Luna. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso. In base alla prognosi gli agenti della polizia opereranno di ufficio nei confronti del ragazzo per lesioni.