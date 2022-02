Il dottor Olivieri: «Con 80 milioni si fa solo un ospedalicchio: abbattiamo e ricostruiamo il Madonna del Soccorso». Ecco il progetto che ha racolto 4400 firme

SAN BENEDETTO - «Ottanta milioni di euro sono la grande opportunità per un radicale intervento sul nostro Madonna del Soccorso: ed è esattamente la cifra che avevamo individuato nel progetto che abbiamo sottoposto all’attenzione dell’assessore regionale Filippo Saltamartini. Perché con quella somma si può abbattere (in parte) e ricostruire l’attuale ospedale mentre se si pena di poterne realizzare uno nuovo verrebbe fuori solo un “ospedalicchio”, poco più grande che ad Amandola».



La valutazione

Dopo quattro mesi torna a farsi sentire la propria voce il dottor Luigi Olivieri che è stato chiamato come tecnico, insieme al gruppo di ingegneri, dal Comitato “Io Resto Qui e ci arrivo facile” sul potenziamento dell’ospedale esistente unito ad una adeguata viabilità anche per la città. Ipotesi di intervento che ha raccolto oltre 4400 firme di consensi. «L’assessore Saltamartini - spiega Olivieri merita un plauso perché persegue l’obiettivo dichiarato da tempo: con 400mila euro messi subito a disposizione per uno studio di fattibilità è convinto di voler dotare San Benedetto di una struttura sanitaria adeguata». Olivieri bolla come «una parentesi» l’ospedale di vallata mentre fa capire che l’attuale intervento della Regione Marche è in linea con il Piano di Area Vasta 5 del 2012 nel quale si definiva «un’unica identità ospedaliera di Primo Livello - aggiunge - con l’integrazione dei due plessi ospedalieri di Ascoli e San Benedetto. Ciò in considerazione delle prerogative e le esigenze espresse dai due territori: medicina e chirurgia elettiva e programmabile il Mazzoni; emergenza, traumatologia ed interventistica il Madonna del soccorso». La recente nomina di Massimo Esposito a direttore di Area Vasta 5 «va certamente anche in questa direzione - incalza Olivieri -: la nostra ipotesi di un radicale intervento negli spazi già presenti e sottoutilizzati del Madonna del Soccorso per la creazione ex novo di una palazzina di 17mila metri quadri per il dipartimento di Emergenza e reparti di chirurgia non può che avvalorare gli indirizzi e risolvere criticità. La stima dell’intervento ipotizzato dal comitato tecnico di “Io resto qui e ci arrivo facile” è di circa 67 milioni di euro che se a questi si aggiungono i 14 milioni di euro per l’adeguamento, compreso l’antisismico, che si è ipotizzato per il resto della struttura ospedaliera, la somma di intervento di 80 milioni di euro è presto che raggiunta».

Lo studio

«Sono certo che la commissione tecnica che verrà nominata per lo studio di fattibilità terrà anche conto del lavoro sull’ipotesi da noi avanzata». E questo perché, secondo Olivieri, abbattere e parzialmente ricostruire non consuma territorio e ha tempi più celeri rispetto alla posa in opera della prima pietra di un ipotetica nuova struttura ospedaliera senza conoscere «dove e quanto». Il rischio, infatti è che tra eventuali cambi di Prg, aste ed espropri qualunque area (Brancadoro o Fosso dei Galli ndr) avrebbe rallentamenti. E comunque, quale che sia l’area, sarà improcrastinabile la realizzazione di un bypass stradale da Nord a Sud della città: l’ultima proposta avanzata dal Comitato sarebbe la realizzazione di due gallerie, una da San Filippo a via Manara da 900 metri e l’altra da via Manara a Santa Lucia più o meno uguale che, con gli svincoli, condurrebbe a porto, ospedale e alla stessa zona Brancadoro con una spesa di 100 milioni: «Più o meno chiude Olivieri - quanto costa il tratto finanziato tra San Severino e Tolentino

