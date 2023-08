SAN BENEDETTO - Albergo, residence e appartamenti. L’Hotel Calabresi si fa in tre per andare incontro alle richieste del mercato. Il titolare Fausto Calabresi spiega come questo intervento di ristrutturazione e ampliamento sia stato necessario a fronte di una domanda che è cambiata con i tempi.



La licenza

Ristrutturazione della zona alberghiera e realizzazione di residenziale puro e residence. Nelle scorse settimane il Comune ha rilasciato il permesso a costruire che si attendeva da anni. Si procederà con una riqualificazione dell’attuale zona con le camere e la cucina dell’hotel, per poi realizzare del residenziale nella zona oggi occupata dalle sale convegno e dal parcheggio. «Il mercato ci ha chiesto questo intervento- spiega l’imprenditore Fausto Calabresi – l’obiettivo è quello di offrire una proposta ricettiva diversificata per tutti i gusti visto che non tutti i turisti amano soggiornare in albergo. Tutto è partito dalla necessità di riqualificare l’albergo e poi abbiamo pensato di offrire anche il residenziale».

Nel progetto viene previsto un edificio che verrà realizzato ex novo, una sorta di torre, nell’attuale parcheggio e per chi ha i capelli bianchi dove un tempo insisteva la pista da ballo Cavalluccio Marino. Palazzina che ospiterà il residenziale tra appartamenti e residence, mentre andrà a sparire la sala convegni da 250 posti e ne rimarrà una da 100 posti sufficienti per quelle che sono le richieste locali e nel caso di una domanda maggiore sarà indirizzata al Palariviera. Gli appartamenti si svilupperanno su una superficie di 1.500 metri quadrati e non saranno molto grandi proprio per essere appetibili a una richiesta turistica, infatti, saranno messi in vendita o in locazione. A questi si aggiungerà il residence con tanto di servizi, senza dimenticare che sia gli spazi congressuali che la ristorazione potranno essere fruiti da chi occuperà il residenziale.

Nel progetto curato dall’architetto Stefania Fares e dal geometra Andrea Manfroni, per quanto riguarda il residence ci saranno locali arredati dotati di servizi igienici e di cucine autonome, gestiti in modo unitario in forma imprenditoriale organizzati per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, il tutto in un complesso immobiliare unitario. La struttura ricettiva avrà tutte le parti e servizi comuni con alloggi accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Rimarrà, inoltre, lo storico hotel che passerà da 34 a 80 camere oltre a subire una manutenzione straordinaria con rifacimento di impianti, pavimenti e rivestimenti.



Il benessere



Al quinto piano ci sarà la zona wellness con affaccio panoramico e una zona colazioni con terrazze e zone esterne a verde. Sarà demolita la porzione di volume al quarto piano e realizzata una terrazza a nord. Per quanto riguarda i parcheggi saranno realizzati stalli che occuperanno 433 metri quadrati. L’accesso al parcheggio sarà situato in corrispondenza di via Marinai d’Italia.