Scenari esostici per J. And e Roxy, l’accoppiata canora vuole scalare le classifiche con il nuovo disco dell'estate

SAN BENEDETTO - San Benedetto sarà lo scenario del video del nuovo prodotto musicale di J.And, interpretato con l’artista Roxy Zamboni. In questi giorni, infatti, una troupe guidata dai videomaker di Iceberg.Co Larry e Frizzoh ha registrato le immagini che accompagneranno il lancio dell’ultimo successo del rapper sambenedettese, che canterà insieme alla prorompente Roxy, volto conosciuto anche per le sue numerose ospitate televisive.

«La vedevo in televisione con ammirazione – ha detto J.And – e siccome aveva dichiarato che le avrebbe fatto piacere debuttare in ambito musicale, l’ho contattata via Instagram. Lei mi ha messo in contatto con il suo manager Stefano Pugnali della Team Media Group di Londra ed è nata la collaborazione». Il brano, sul quale c’è ancora un pizzico di mistero per quanto riguarda il titolo, sarà fresco, estivo e soprattutto ballabile. «Si tratta di un pezzo latin-reggaeton in spagnolo, lingua che ho molto a cuore viste le origini di mia nonna – prosegue l’artista rivierasco – inoltre il manager di Roxy è specializzato in questo ambito musicale, visto che ha spesso portato in Italia e in Europa artisti latini». Il video, al quale hanno collaborato anche Mattia Saggiomo per lo shooting fotografico e Valerio Di Girolamo per le luci sul set, è stato girato a San Benedetto, all’Hotel Smeraldo e ad Alba Adriatica alla Bodeguita e alla Risacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA