SAN BENEDETTO - Come se non bastasse la movida molesta, ora ci sono anche gli “scooter fracassoni”, che rendono insonni le notti dei residenti. È il caso del parcheggio di via Mazzocchi da sempre frequentato da centinaia di ragazzi che lasciano lì i loro scooter, da qui la denuncia che arriva dal consigliere Nicolò Bagalini.

«Con l’arrivo del caldo – afferma l’esponente di FdI - sono tornati a imperversare i motorini e con loro anche le polemiche e i disagi di chi deve fare i conti con l’eccessiva esuberanza dei “baby fracassoni”, i centauri in erba che in sella ai loro scooter dettano legge per le zone del centro della città. Schiamazzi, rombate, strilli, urla, risse: la pazienza dei cittadini è al limite. Le regole sulla rumorosità delle moto ci sarebbero anche, ma come spesso accade nessuno le rispetta o le fa rispettare. Visti i forti disagi e le continue lamentele, sarebbe cosa buona e giusta assicurare la serenità dei residenti e turisti ed effettuare controlli mirati alla repressione dei rumori molesti con l’obiettivo di identificare i veicoli che hanno subito modifiche illegali». Bagalini propone di installare in piazza Pazienza rastrelliere per i velocipidi.