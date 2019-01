Notte di paura: picchia la madre e poi si barrica dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Notte di panico in un’abitazione di via Murri, nel quartiere di San Filippo Neri dove è stato necessario l’intervento di due ambulanze del 118, di pattuglia di polizia, carabinieri, vigili urbani ed anche del sindaco. Un uomo di 33 anni in un raptus di rabbia ha iniziato prima ad inveire quindi a picchiare la madre di 65. A dare l’allarme, richiamati dalle urla e dai tonfi che hanno squarciato il silenzio della notte, sono stati alcuni vicini che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati sia i carabinieri che la polizia che hanno a loro volta allertato il 118. La situazione è subito sembrata difficile dal momento che il trentatreenne si è barricato in casa dando segni di un evidente sconvolgimento tale da rendere necessarie altre due chiamate: quella ai vigili del fuoco per supportare agenti e militari in un’eventuale ingresso in casa e quello dei vigili urbani che hanno la competenza in caso di trattamento sanitario obbligatorio. Intorno alle 3 e 30 il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio è stato firmato dal sindaco. Madre e figlio sono finiti all’ospedale.