Non trovano soldi: i ladri rubano vestiti scarpe e lenzuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Non hanno trovato quello che speravano e così si sono accontentati di quello che hanno visto: t-shirt, scarpe e lenzuola. Ladri in azione, nella serata di giovedì, in un’abitazione di via Goffredo da Buglione a Porto d’Ascoli. Dei malviventi, forzando una finestra del bagno, sono infatti riusciti a penetrare, poco prima delle 20, all’interno di un’abitazione dove risiede una famiglia.I malviventi hanno messo tutto a soqquadro ma non hanno trovato nulla di particolarmente prezioso dal momento che, l’abitazione, era già stata visitata da altri ladri pochi anni fa. Tutti gli oggetti di valore erano spariti in quell’occasione ed ora, i residenti dell’appartamento, non tenevano più nulla che potesse essere appetibile a qualche malfattore. Così i malviventi si sono accontentati di quello che hanno trovato. Rovistando in tutti i cassetti, e dietro tutte le pareti, hanno trovato della bigiotteria, che hanno fatto sparire, e soprattutto dei capi di abbigliamento, scarpe e lenzuola. Si sono presi anche quelli.