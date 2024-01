SAN BENEDETTO - Un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Susa, a Porto d’Ascoli. I soccorsi sono stati allertati da alcuni familiari che non ricevevano risposta al telefono da ormai diverse ore; insieme all’ambulanza della Potes di San Benedetto sono arrivati i vigili del fuoco per aprire la serratura, in quanto i parenti non avevano le chiavi dell’abitazione, oltre alle forze dell’ordine.

Era in camera da letto

Quando i pompieri sono riusciti a forzare la serratura immediatamente gli operatori sanitari del 118 sono entrati chiamando l’uomo a gran voce e cercandolo in tutta la casa. Giunti in camera hanno trovato il quarantanovenne steso sul letto e dopo i primi accertamenti hanno potuto solamente costatarne il decesso, avvenuto per cause naturali.