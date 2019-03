Non arriva per cena: Marco stroncato da malore in bagno a 49 anni

di Remo Quadri

SAN BENEDETTO - Lo hanno trovato senza vita nel bagno della propria abitazione, in via 2 Giugno a Porto d’Ascoli, privo di vita. È morto così Marco Morganti, cuoco di 49 anni, trovato cadavere dai propri familiari nella mattinata di ieri. L’uomo era in bagno al momento in cui è sopraggiunto il malore che, purtroppo, lo ha stroncato.La salma del quarantanovenne che lascia moglie e un figlio è a disposizione della Procura per accertamenti sulle cause del decesso e, nelle prossime ore, dovrebbe essere riconsegnata ai familiari per organizzare i funerali e dare l’ultimo saluto al quarantanovenne. Come detto a dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo che, ieri mattina, si sono resi conto che l’uomo, la sera di giovedì, non aveva cenato.