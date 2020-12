Night club pieno all’ora di pranzo alla faccia del Covid. Sospetti per il via vai delle auto e per la musica alta. Pioggia di multe

SAN BENEDETTO - Alla faccia dell'emergenza Coronavirus e delle restrizioni in atto ormai da tempo. All'ora di pranzo, eranoda poco passate le 13 un blitz delle forze dell'ordine in un night club di Porto d'Ascoli con il locale pieno di gente che si divertiva e ballava. Ma il via vai delle auto e la musica alta ha insospettito qualcuno, così nel giro di pochi minuti polizia, carabinieri e vigili urbani si sono portati sul posto trovando tanta gente che si divertiva e ballava come se i rischi del contagio non esistessero. In tutto diciannove persone, tra clienti e personale del night club: e ovviamente tutti sono stati identificati e sanzionati dalla polizia locale che procede per la questione amministrativa. Della situazione, ieri, è stato informato anche il primo cittadino Pasqualino Piunti che oggi attende dall'ufficio commercio una comunicazione su come dover procedere nei confronti dell'attività che rischia altre sanzioni.

