San Benedetto, ruba vestiti in un negozio: ragazzo di 20 anni preso dai carabinieri

SAN BENEDETTO - I carabinieri hanno bloccato e tratto in arresto un ventenne, già conosciuto alle forze dell'ordine, poiché, dopo essersi impossessato di capi d’abbigliamento per un valore di 300 euro all’interno di un negozio della città, cercava di allontanarsi frettolosamente. L’arrivo repentino dei militari di pattuglia ha consentito di fermare il giovane, poi arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità diudiziaria e di restituire la refurtiva all’avente diritto.

