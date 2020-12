Il videomapping accende il Natale, giochi di luce su Palazzina Azzurra, Palazzo Piacentini e Cattedrale

SAN BENEDETTO - Tutti con gli occhi puntati sulla Palazzina Azzurra, Palazzo Piacentini e Cattedrale. Fino al prossimo 6 gennaio questi tre edifici faranno da cornice agli spettacoli di videomapping. Sabato scorso in tanti

sono rimasti estasiati dalla prima proiezione che ha visto protagonisti le tre strutture storiche in particolare la cattedrale della Madonna della Marina dove si sono alternati giochi di luce che hanno proiettato dipinti che rievocano momenti religiosi come l’annunciazione e la natività assieme a immagini che richiamano al Natale.



Pur nelle difficoltà dell’emergenza, il Comune ha voluto comunque programmare, in questo periodo di feste, iniziative capaci di animare la città. Nasce così l’idea di illuminare alcuni punti caratteristici, in particolar modo monumenti e edifici che rappresentano dei simboli di San Benedetto. Palazzina Azzurra, Palazzo Piacentini e Cattedrale vengono così illuminati tutti i giorni, fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 22. La Cattedrale fa inoltre lo sfondo per gli spettacoli di videomapping che iniziano alle 17.45, 18.30 e 19.30 (il 24 dicembre gli orari di inizio saranno 18.00 - 19.00 e 20.30).



«Non si tratta di semplici illuminazioni – spiega l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri - le pareti della Palazzina Azzurra, di Palazzo Piacentini e della Cattedrale della Madonna della Marina fanno lo sfondo di videoproiezioni e videomapping, una tecnica che permette di dipingere superfici e spazi con la luce, proiettando immagini e animazioni e ottenendo così uno spettacolare effetto visivo. Ci sarà un momento in cui, il 23 dicembre, sulle pareti della Palazzina Azzurra, cinquantesimo anniversario della sciagura del Rodi, saranno proiettate immagini rievocative di quei momenti. Un grazie particolare va a don Patrizio Spina, parroco della cattedrale, per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta».



Già sabato scorso le prime accensioni hanno registrato un successo. «Il momento che stiamo vivendo è difficile, ma questo non deve impedire alla città di vivere un clima di festa – aggiunge l’assessore al Turismo Pierluigi Tassotti – abbiamo pensato che questa proposta, una novità assoluta per San Benedetto del Tronto, possa contribuire a trasmettere questa sensazione».

