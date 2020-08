Nascondeva in casa un etto e mezzo di marijuana: 28enne nei guai

SAN BENEDETTO - I carabinieri hanno arrestato un ventottenne di San Benedetto che, nella notte tra il 14 e 15 agosto, è stato fermato mentre transitava a Centobuchi in sella al suo scooter. Il nervosismo dell’uomo alla vista dei militari non è passato inosservato. Quando ha visto i carabinieri (che non lo stavano nemmeno fermando) ha esitato a proseguire e quella piccola esitazione non è sfuggita ai militari. Così i carabinieri lo hanno fermato e hanno deciso di procedere ad una prima perquisizione personale. Il ventottenne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana (circa dieci) e della somma di circa 500 euro in contanti.

Come da prassi in queste circostanze la perquisizione si è estesa all’abitazione dell’uomo è in casa sono stati trovati altri stupefacenti. Circa un etto e mezzo di marijuana. È stato arrestato. La polizia, nelle stesse ore, ha invece intercettato e fermato due persone mentre cercavano di allontanarsi, poco dopo un tentativo di furto in uno stabile di via Rosselli a Porto d’Ascoli. I malviventi sono stati visti da una persona che abita in quella zona, che ha allertato il 113 e fornito la loro descrizione e gli indumenti che indossavano. La pattuglia ha notati i due in un parco lì vicino, su di una panchina, e li ha condotti in ufficio, dove si è accertato che nulla era stato rubato. Ora i poliziotti sulla vicenda stanno preparando un dossier da inviare alla Procura della Repubblica ascolana.

