La confezione sembra originale, ma gli orologi sono falsi: denunciato un truffatore a caccia di anziani

SAN BENEDETTO - La Polizia rintraccia e denuncia un truffatore, un pluripregiudicato residente nel Napoletano. Gli uomini del Commissariato di San Benedetto, a seguito dell’attività d’indagine scaturita da una denuncia presentata da un anziano del posto,sono riusciti a rintracciare il campano e a denunciarlo in stato di libertà per il reato di truffa e commercio di prodotti falsi. Nel caso specifico: orologi di marchi taroccati in confezioni che sembrano originali.

L'anziano aveva avvisato la sala operativa della presenza di una persona sospetta vicino casa, segnalando anche la targa dell’autovettura con cui si spostava. La tempestività della segnalazione ha permesso agli operatori della volante di intercettare il truffatore che stavano cercando da giorni. La truffa era effettuata nel classico “modus operandi”: l’anziano veniva avvicinato sotto la propria abitazione da una persona distinta e con modi affabili che, dopo averlo “agganciato” con delle scuse, gli proponeva l’acquisto di alcuni orologi da polso per uomo di grande valore a un prezzo modico. La vittima, raggirata, pagava quindi svariate migliaia di euro in cambio di orologi falsi di una nota marca di cronometri.Per avvalorare la genuinità del prodotto, il truffatore consegnava gli orologi all’interno di una confezione apparentemente originale, perfettamente riprodotta anche nei minimi particolari come la targhetta con un qr code funzionante.

