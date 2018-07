Si muove in bicicletta per spacciare eroina: pusher arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. E' il risultato di una attività condotta dagli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di San Benedetto. Il personale del Commissariato, ha infatti fermato un venticinquenne di San Benedetto, in bicicletta, sorprendendolo durante la vendita di eroina ad un tossicodipendente. Al controllo sono spuntate fuori circa 45 dosi di eroina. Per questo motivo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.