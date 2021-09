Addio Federica, 55 anni, mamma di 5 figli. Con il marito aveva fondato la Compagnia cattolica dei Tipi Loschi

SAN BENEDETTO - «Ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fede». Il testo di San Paolo è venuto in soccorso della famiglia di Federica Graci e a tutta la Compagnia dei Tipi Loschi che si ispirano al carisma di Pier Giorgio Frassati quando, qualche mese fa, la co-fondatrice del gruppo cattolico ha scoperto di essere malata.

Se ne è andata serenamente mercoledì mattina a soli 55 anni amorevolmente accudita dal marito, l’avvocato Marco Sermarini e dai suoi 5 figli: Piergiorgio, Francesca, Giulia, Maria Chiara e Anna Maria sostenuti dalla preghiera di tutti i tantissimi amici che, ieri pomeriggio, hanno gremito la chiesa di Sant’Antonio dove si è svolto il funerale in un clima di grande commozione. Molto nota nell’ambiente cattolico per aver fondato insieme al marito il gruppo, Graci era anche la presidente della Cooperativa Capitani Coraggiosi che offre servizi di vari tipi nel terzo settore e vice preside della scuola Chesterton che ha classi dalla prima media al liceo. L’ultimo saluto è stato affidato alle parole di Padre Massimo, parroco della chiesa di Sant’Antonio che ha concelebrato con altri 10 sacerdoti, alcuni dei quali provenienti dal santuario di Norcia. E mentre il celebrante ha raccontato dell’impegno anche in parrocchia di Federica fin dalla sua gioventù negli scout, ha poi confortato i presenti invitandoli al dolore ma non alla disperazione. Al termine della celebrazione ha preso la parola anche il marito Marco: «La morte non avrà l’ultima parola - ha detto con grande fede -: state lieti».

