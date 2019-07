Donna muore di emorragia cerebrale: aveva già deciso di donare gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI PICENO - La paziente muore a 57 per emorragia cerebrale: donati gli organi, che potranno salvare altre vite. L'espinato è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 luglio all'Ospedale Mazzoni di Ascoli. Sono stati prelevati fegato, reni e cornee a scopo di trapianto terapeutico. La donna, in vita, aveva espresso il desiderio di essere un potenziale donatore in caso di morte comunicandolo ai propri familiari. L'intervento ha coinvolto diversi professionisti dell'Av5 ed il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgica dell'ospedale Torrette di Ancona. Tutti si sono prodigati nel delicato compito di prelevare fegato, reni e cornee. La Direzione dell'Area Vasta 5, la Direzione Sanitaria del Presidio Unico Ospedaliero e il coordinatore locale hanno ringraziato i familiari che hanno permesso questo atto di grande generosità capace di trasformare il momento di dolore più grande nella speranza di vita per altri.