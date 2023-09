Muore a 47 anni: San Benedetto piange Alfredo Voltattorni, ex arbitro e titolare dello chalet Cavalluccio Marino

SAN BENEDETTO - È morto a soli 47 anni Alfredo Voltattorni, titolare dello chalet Cavalluccio Marino ed ex arbitro di calcio. Una malattia non gli ha lasciato scampo e a piangerlo, in città sono in tanti. Specialmente i suoi colleghi, in primo luogo il presidente dell’Itb Giuseppe Ricci che spesso accompagnava nelle trasferte per il sindacato.

Anche l’Aia, la sezione arbitri ha listato a lutto la propria pagina social: «Il Presidente Francesco Narcisi con tutto il Consiglio Direttivo e gli associati della Sezione Aia di San Benedetto del Tronto, si uniscono al dolore della famiglia del nostro ex associato Alfredo Voltattorni per la sua prematura scomparsa» ha scritto l'associazione. Voltattorni lascia la mamma Paola, il fratello Giuseppe e la cognata Alessandra. Il funerale si terrà domani, giovedì alle 15.30 nella chiesa di Cristo Re a Porto d'Ascoli