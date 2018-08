Movida alcolica in Riviera Multati 4 locali notturni che non rispettavano le regole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Movida alcolica a San Benedetto. La scorsa notte vigili urbani e agenti delle forze dell'ordine hanno sanzionato 4 locali e multato quattro giovani che bevevano alcolici in strada. Sempre nella stessa notte gli sono state elevate 25 multe per divieto di sosta sul lungomare. Dall'inizio dell'estate è stata superata ampiamente quota trecento contravvenzioni a dimostrazioni che gli automobilisti indisciplinati, specie turisti, non hanno compreso la linea dura imposta dal Comune di San Benedetto sul rispetto del codice della strada e in particolare dei parcheggi selvaggi.