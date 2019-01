Raffica di multe ai residenti: «Ma senza la Ztl promessa non paghiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sventolavano ai quattro venti la multa subita e gridano all’ingiustizia. Non è una delle scenette in vernacolo sambenedettese ma la protesta andata in scena ieri mattina al Paese Alto. Poco distante dalla chiesa in piazza Piacentini alcuni residenti del quartiere hanno avuto una brutta reazione quando uscendo di casa al mattino si sono ritrovati sul cruscotto delle proprie auto la multa per divieto di sosta. Il problema è che i multati sono gli stessi residenti che continuano la lamentare il fatto che di sera non riescono a lasciare in sosta la propria auto nei parcheggi segnalati per via delle tante vetture che circolano e sostano selvaggiamente. Il tutto mentre attendono da tempo l’introduzione della ztl.A ricevere la contravvenzione sono stati in particolare quattro residenti del Paese Alto poiché «hanno sostato, - secondo quanto si legge nel verbale - con la propria vettura, fuori dagli stalli». I quattro multati però non hanno alcuna intenzione di pagare la sanzione, poiché si dicono stanchi di dover ogni sera lottare con il rebus parcheggio e si sentono presi in giro sull’attivazione della ztl. Dai finestrini delle auto dei residenti multati si vedono i volantini della protesta dove si legge: «Senza Ztl non pago più, abbonato stanco delle promesse non mantenute».