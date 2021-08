«Un milione di euro per la sicurezza»: l'occhio delle telecamere puntato sulla movida

SAN BENEDETTO - «A fronte dei 29 mila euro che l’ex assessore Canducci aveva previsto nei capitoli sicurezza, noi abbiamo investito quasi un milione di euro». Con queste parole il sindaco Pasqualino Piunti replica all’ex assessore e candidato sindaco Paolo Canducci, che lo aveva accusato di aver alimentato la movida violenta non avendo proposto nessuna alternativa ai giovani per trascorrere le serate.



Lo scontro

Accusa di fronte alla quale il primo cittadino afferma: «Un po’ di digiuno verbale potrebbe essere utile al Catone di turno, soprattutto riguardo al tema della sicurezza. Ricordiamo tutti come il fenomeno della movida molesta si sia manifestato ed amplificato proprio durante le amministrazioni da lui frequentate. Noi rispondiamo con i fatti, e i fatti dicono che, a fronte dei 29 mila euro che Canducci aveva previsto nei capitoli sicurezza, noi abbiamo investito 931.000 euro, si può e si deve migliorare e per questo, abbiamo previsto turni fino alle 2 di notte e nei momenti più delicati anche fino alle 6 del mattino».



Il ruolo dei vigili

Alle accuse di Canducci avevano fatto eco le parole del candidato sindaco Antonio Spazzafumo che invece ha sottolineato come lo scorso fine settimana Porto d’Ascoli non sia stata presidiata dalla Polizia municipale: «Con la città piena di turisti, la parte sud di San Benedetto non era presidiata. Il fatto è molto grave considerando anche che con il maltempo i turisti si sono riversati nel centro di Porto d’Ascoli e di San Benedetto dove lavorava una sola pattuglia. Vogliamo una sicurezza che sia all’altezza di una città come la nostra e che non debba fare ricorso a forze dell’ordine di altri territori. La nostra città merita di meglio. La sicurezza deve essere condivisa anche con le città vicine ma, come già dichiarato in precedenza, in primo luogo dobbiamo agire con una riorganizzazione di tutto il comando dei vigili per coprire al meglio tutto il territorio. Perché una città sicura è una città Libera». Pronta la risposta del sindaco Piunti: «Mi sento di ringraziare il corpo della polizia municipale, il prefetto ed il questore per la collaborazione e i tanti agenti che hanno prestato la loro opera con professionalità e abnegazione. Gli abusi derivano quasi esclusivamente dal consumo eccessivo di alcool ed infatti sono ancora in vigore ordinanze mirate che vietano, a partire da una certa ora la vendita e soprattutto l’asporto. Non siamo stati tolleranti verso quei, pochi, che non hanno rispettato le regole e lavoriamo per ridurre il disagio di chi abita in quella zona. Parliamo costantemente con i cittadini e gli esercenti. Strumentalizzare queste situazioni in campagna elettorale non fa altro che confermare la mancanza di contenuti e di proposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA