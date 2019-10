Le strade come orinatoi: reportage e indignazione dei cittadini del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Strade scambiate per orinatoi nel cuore della città rivierasca. Le immagini arrivano dal centro cittadino dove le telecamere di videosorveglianza installate di un privato cittadino riprendono scene di mala movida che vedono per protagonisti i giovani. I fotogrammi mostrano ragazze e ragazzi che fanno pipì in strada a notte fonda. Sale l’indignazione dei residenti ormai esasperati nel dover uscire di casa e fare i conti con cattivi odori e mura imbrattate.Via Gentili, via Volturno e via Aspromonte scambiati per vespasiani. Angoli del vecchio mandracchio vengono utilizzati da ragazzi e ragazze ancora una volta come bagni pubblici nel cuore della notte. Ad immortalarli sono le telecamere installate dai privati cittadini che abitano in zona, una misura attuata per tutelarsi dovendo da anni fare i conti con l’altra faccia della movida, quella fatta di gesti incivili che provocano danni abitazioni dei residenti, alle auto e che disturbano la quiete pubblica. Quasi ogni domenica la storia si ripete, i residenti devono fare i conti con strade sporche e vandalizzate. I cittadini del quartiere Marina centro continuano a chiedere l’intervento dell’amministrazione per arginare un fenomeno che mina l’immagine della città e compromette la qualità della vita di chi abita in centro.