SAN BENEDETTO - Dopo quattro giorni di coma Gianni Peroni, conosciuto con il diminutivo di Pistò, è deceduto presso gli Ospedali Riuniti di Torrette. Il cinquantaquattrenne era stato trasportato a bordo di Icaro presso la struttura ospedaliera anconetana la notte di Ferragosto a seguito di un incidente avvenuto in zona porto.



Le circostanze



Le condizioni erano apparse subito molto gravi martedì notte quando il corpo di Peroni era stato trovato da un bambino che stava giocando a pallone nei pressi della cassa di colmata, precisamente in via Marco Polo. Vicino al corpo lo scooter riverso a terra e proprio l’impatto sarebbe alla base dell’incidente oltre al taglio riportato alla gola, che in un primo tempo non aveva fatto escludere nemmeno una possibile aggressione. Invece il taglio al collo sarebbe stato causato dalla catena che delimita l’area della cassa di colmata e che al momento dell’impatto sarebbe andata a sbattere contro la gola del malcapitato inferendogli una profonda ferita. Subito erano arrivati i soccorsi con gli operatori del 118 che erano riusciti a rianimare l’uomo praticando le manovre richieste dal caso per poi allertare l’eliambulanza che aveva trasferito Peroni al nosocomio di Torrette. Già al momento dell’incidente la Polizia stradale aveva parlato di condizioni gravissime e l’uomo non aveva mai ripreso conoscenza. La notizia del decesso è arrivata ieri mattina in Riviera e subito è rimbalzata sui social e tra quanti lo conoscevano provocando un profondo sconcerto e dolore per una vita spezzata ancora così giovane. Il suo diminutivo Pistò testimoniava la sua passione e abilità per i motori, un vero “mago” come lo ricordano gli amici che spesso lo chiamavano per aggiustare pezzi di meccanica e nella vita lavorava come trasportatore. All’anagrafe era Gianmarino Peroni ma tutti lo conoscevano come Pistone o Pistò. Originario di Ascoli, da sempre frequentava San Benedetto dove risiedono la sua prima moglie e i figli Leonardo giocatore della Samb a cinque e Ludovica. Negli ultimi anni l’uomo aveva una nuova compagna a San Benedetto, da qui la sua frequentazione in Riviera.



L’esame



Il corpo è ancora a disposizione della magistratura ma i funerali dovrebbero tenersi domani alle 16.30 presso la parrocchia di Simone e Giuda a Monticelli dove risiede la famiglia di origine.