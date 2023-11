SAN BENEDETTO - Lutto nel mondo dello sport. Verrà celebrato domani alle 15.30 al Palazzetto dello Sport il funerale di Kabunda Kamanga, noto a tutti come Kaflot, morto a 66 anni. È stato l’indiscusso protagonista del pugilato locale per oltre 20 e, nel periodo a cavallo tra due secoli, si fece carico di rimettere in piedi uno sport che a San Benedetto vanta una storia centenaria. «

E’ stato proprio lui a portare all’agonismo decine e decine di pugili- ricorda Luigi Cava ex presidente dell’Accademia Pugilistica Sambenedettese - con una tecnica di insegnamento che era unica e ispirata, come spesso ricordava, da quella scuola pugilistica africana che aveva respirato gli stessi profumi di quello che fu certamente il più leggendario degli incontri della boxe di ogni tempo: il match tra Mohammed Alì e George Foreman a Kinshasa nel 1974. Di lui si ricorda lo stile di vita che seppe trasmettere a chi frequentava i suoi corsi di pugilato. I suoi aneddoti resteranno immortali per l’originalità con cui li ha raccontati trasferendo messaggi che resteranno scolpiti nella mente e nel cuore di ognuno».