Non risponde alle chiamate e il cane abbaia in casa da ore: trovato morto a 53 anni

SAN BENEDETTO - Orribile scoperta fatta dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 in una abitazione di via Rinascimento, sul lungomare di Porto d'Ascoli. Hanno infatti trovato il corpo senza vita di un uomo di 54 anni, libero professionista, all'interno dell'appartamento. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari che non avevano sue notizie da tempo ma anche i vicini di casa che sentivano il cane che viveva con la vittima abbaiare da ore in maniera continua. Così, intorno alle 23 di ieri sera, di fronte agli occhi preoccupati di decine di passanti, è scattata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno aperto un varco ai sanitari i quali, una volta dentro, non hanno però potuto che constatare il decesso del cinquantaquattrenne morto per cause naturali. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.

