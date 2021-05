La dea bendata bacia la provincia: doppio colpo da 100mila euro alla Lotteria degli scontrini

ASCOLI - Lotteria degli scontrini: la dea bendata bacia l'Ascolano. Sono infatti ben due i premi da 100mila euro finiti in provincia di Ascoli Piceno: uno a San Benedetto ed uno a Monteprandone. Non male considerando che in tutto sono stati assegnati 10 premi con l'estrazione di oggi, 13 maggio.

Le estrazioni (questa è la terza) sono protagoniste ogni secondo giovedì di ogni mese. Da giovedì 10 giugno 2021, poi, saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali che riguarderanno prima gli scontrini trasmessi e registrati dal 31 maggio al 6 giugno per prendere in considerazione poi tutti i corrispettivi validi per la lotteria dal lunedì alla domenica. Ecco il calendario delle estrazioni: giovedì 10 giugno, giovedì 8 luglio, giovedì 12 agosto, giovedì 9 settembre, giovedì 14 ottobre, giovedì 11 novembre, giovedì 9 dicembre.

