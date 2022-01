San Benedetto, mondo dell'istruzione e della politica in lutto in Riviera. E' morto Emilio Vita

SAN BENEDETTO - È morto Emilio Vita, Il territorio perde uno storico dirigente scolastico e amministratore pubblico, estremamente conosciuto e stimato in ogni ambiente. Era nato a Massa Fermana e ha trascorso la sua vita a Grottammare, città di cui è stato anche vicesindaco e assessore.

Laureato in pedagogia all’Università di Urbino, Vita è stato direttore didattico per 2 anni a Cagli (Pesaro) e 3 a Montefiore dell’Aso per poi ottenere la titolarità dell’attuale Istituto Coprensivo Scolastico Sud (ex 2° Circolo) di San Benedetto. Dal 1990 al 2006 ha diretto il l’Istituto Scolastico Comprensivo ISC Nord (Primo Circolo). Era nato a Massa Fermana e cresciuto a Montegiorgio, ha trascorso la sua vita a Grottammare. Orgoglioso delle sue origini paesane, già a 20 anni comandava gli allievi ufficiali dell’esercito in qualità di Tenente Istruttore della prestigiosa scuola AUC di Ascoli Piceno, dove conobbe la sua amatissima moglie Maria Letizia.

E’ stato anche presidente del circolo culturale “Abruzzo-Marche 2000 e co-ideatore degli “Incontri mediterranei” con Spagna e Francia in collaborazione con i comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Grottammare. Sposato con Maria Letizia, insegnante, ha avuto 3 figli: Elisa, attualmente dirigente scolastica dell’Isc Centro, Monica, professoressa di lettere e Igor, dirigente al Comune di Grottammare. È nonno di 6 nipoti: Alyssa, Penelope, Morgana, Priscilla, Astrid e Brando. I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di San Filippo Neri.

