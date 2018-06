Macchia d'olio in strada Cadono due giovani in sella a uno scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale in via Pasqualini a San Benedetto vicino al molo Sud. Due giovani in sella ad uno scooter Beverly sono infatti scivolati a terra a causa di una macchia d'olio sulla strada. Il ragazzo e la ragazza sono stati soccorsi dai vigili urbani. Sono subito stati soccorsi da un agente della polizia locale che è giunto pochi istanti dopo sul posto e ha dato l’allarme. L’area dell’incidente è stata ora delimitata dalla pattuglia di vigili urbani che poco dopo ha raggiunto il collega e che ha predisposto l’intervento di pulizia della strada dalla pericolosa macchia.