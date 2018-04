Misterioso assalto al contenitore di medicinali scaduti: saranno spacciati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Semplice atto vandalico o qualcosa di ancor più grave? Tale interrogativo ruota intorno al danneggiamento del contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti collocato lungo via Mare. Recentemente, quel raccoglitore è stato rotto da qualche mano anonima che, per di più, ne ha poi trafugato il contenuto: scatole su scatole di vecchi medicinali.Questa segnalazione arriva da Elio Core: membro del comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro. Core dice di aver raccolto le testimonianze di diverse persone della zona, le quali gli hanno riferito che alcuni farmaci sono stati rinvenuti in un vicino secchio dell’immondizia. Ma quella buttata nel secchio, stando ai rumors che si rincorrono nel quartiere, sarebbe solo una parte della “refurtiva”. Il resto, si sospetta, potrebbe essere stato portato via per confezionare droghe sintetiche. «Non ho memoria di un fatto simile accaduto a Porto d’Ascoli Centro – afferma l’ex presidente del comitato zonale -. Sarebbe ancor più preoccupante se, come si dice, questi farmaci venissero utilizzati per confezionare sostanze stupefacenti».