Minacce di morte al finanziere: il Maggiore Sodano sotto protezione

SAN BENEDETTO - Lo Stato non lascia solo il comandante Aurelio Soldano. Il maggiore, residente tuttora in città e già comandante della caserma della Guardia di Finanza di San Benedetto, ora è in servizio a L’Aquila, ma è attualmente destinatario di una misura di protezione che consiste in un costante servizio di vigilanza radiocollegata sotto la propria abitazione per via delle minacce di morte che ha ricevuto nei mesi scorsi.

È stato il questore Luigi De Angelis a disporre il provvedimento, sulla base della proposta arrivata dall’Upsp, lo speciale ufficio provinciale per la sicurezza personale istituito presso la prefettura di Ascoli Piceno. Compito del gruppo è quello di individuare le persone e le situazioni a rischio per poi appunto decidere quali e azioni intraprendere. Si muove in maniera autonoma e determina quanto deve durare la protezione in base, appunto, al rischio. E, visto che nei confronti di Soldano la misura è in corso, evidentemente la sua situazione è ancora ritenuta pericolosa. Un motivo in più per comprendere come non si trattava di un caso isolato la comparsa di minacce di morte - a pochi metri della sua abitazione - che campeggiavano sui piloni dell’Ascoli mare in zona Ragnola. Per tutelare il maggiore prima si è mossa la magistratura ascolana che ha aperto un’inchiesta sul primo fatto inquietante accaduto a fine 2018 e che si è ripetuto lo scorso settembre. È stato valutato che c’era la chiara intenzione di colpire il militare il quale quindi oggi merita una speciale attenzione.



