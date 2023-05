SAN BENEDETTO - Grandi novità per l’associazione “I luoghi della scrittura”, che prenderà parte al Salone del Libro di Torino che aprirà i battenti domani al Lingotto. Mimmo Minuto, dopo aver riferito di essere stato incaricato dal Consiglio regionale delle Marche a rappresentare la nostra regione all’importante kermesse culturale piemontese, ha annunciato che a ottobre vedrà la luce un Salone del Libro tutto marchigiano, con la particolarità di essere itinerante anno dopo anno. La prima edizione si terrà ad Ancona, mentre per le prossime si è già fatta avanti San Benedetto.





Tanti saranno gli eventi che riguarderanno le Marche a Torino (presentati dal segretario dell’associazione Silvio Venieri) con alcune chicche che appassioneranno turisti e residenti, iniziando dal nuovo Festival del memoir (il primo in assoluto in Italia nel suo genere letterario) “La risacca dei ricordi” che sarà diretto dal giornalista della Rai Andrea Vianello, che si terrà dal 7 al 10 luglio, con un’appendice fissata per il 13 luglio e che avrà come direttore artistico l’assessore comunale alla cultura Lina Lazzari. Detto del Festival “Piceno d’Autore” di Monteprandone, è stata confermata la serata di presentazione delle opere finaliste del “Premio Strega”, mentre venerdì 19 maggio sarà presentato il progetto della biblioteca comunale “Libri nella rete”, che vedrà impegnate, oltre all’assessore Lazzari, la direttrice Roberta Spinelli e la responsabile della struttura Barbara Domini. «La nostra biblioteca – ha dichiarato l’assessore – vuole far capire con questo progetto di non essere chiusa nelle proprie quattro mura, ma di avere l’intenzione di aprirsi al territorio, diventando un servizio inclusivo ». Mimmo Minuto ha voluto porre l’accento sulla qualità offerta dalla sua associazione. «I luoghi della scrittura – ha detto – dopo quarantadue anni di attività, hanno ricevuto un importante incarico dalla regione, che permetterà di farci conoscere anche fuori dai confini regionali, rappresentando al meglio le Marche. Stiamo già lavorando per il nuovo Salone del libro tutto marchigiano, al quale hanno già aderito alcune tra le importanti case editrici nazionali». Venerdì un pullman organizzato dall’associazione partirà alla volta del Salone del Libro di Torino, ilritorno è previsto per domenica.