C'è la mezza maratona: ​venti automobili rimosse dal carroattrezzi

SAN BENEDETTO - C‘è la mezza maratona, ci sono i cartelli con i segnali di divieto eppure in molti hanno ugualmente lasciato l’auto nelle strade interessate dai provvedimenti. È stata un’altra domenica fatta di processioni di carroatrezzi in occasione della Mezza Maratona di Fiori. Malgrado i cartelli e le segnalazioni infatti diversi automobilisti hanno ugualmente posteggiato nelle aree che andavano invece lasciate libere in quanto interessate o dal passaggio della competizione podistica oppure riservate all’organizzazione. Tutte zone tra via Laureati, lungomare e centro città. Così in tutto sono state rimosse venti autovetture anche se, a lasciare il proprio veicolo parcheggiato, sono stati molti di più. Gli agenti della polizia locale sono comunque riusciti a contattare alcuni di loro (grazie al numero di targa) e sollecitare lo spostamento delle macchine. Negli altri casi i titolari delle autovetture sono risultati irreperibili e per quei mezzi è stato necessario l’intervento dei carroattrezzi.