Merluzzi troppo piccoli: maxi sequestro e 30mila euro di multa

SAN BENEDETTO - Trentamila euro di sanzione e 180 chili di pesce sequestrato. È il bilancio dell’operazione portata a termine dalla Capitaneria di porto di San Benedetto che ha effettuato una complessa attività di vigilanza in materia di pesca nell’ambito dell’operazione avviata a livello regionale.Particolare attenzione è stata posta alla fase dello sbarco in banchina del prodotto ittico, con controlli mirati sia alla verifica della regolarità del pescato, alla validità dei documenti inerenti la tracciabilità, oltre che all’accertamento della corretta composizione degli equipaggi. A tal riguardo, di particolare pregio è stata l’attività di controllo che ha portato all’individuazione di 145 chilogrammi di merluzzi, già lavorati e pronti per essere venduti da parte di un centro di lavorazione e stoccaggio della provincia di Ascoli Piceno, che, alla verifica del personale della Guardia Costiera, sono risultati tutti allo stato di novellame. Il prodotto è stato posto sotto sequestro. Durante l’intero periodo sono state elevate sanzioni per un ammontare di 29.500 euro e sono stati sequestrati 180 chilogrammi di prodotto ittico