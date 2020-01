San Benedetto, irruzione al mercato ittico, arrestato spacciatore di droga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno fatto irruzione al mercato ittico e hanno arrestato uno spacciatore di droga di 33 anni algerino trovato in possesso di mezzo etto di eroina. I carabinieri tenevano d’occhio da tempo il malvivente, un senza fissa dimora che gravitava tra Martinsicuro e Grottammare dove si spostava in autobus o a bordo del suo scooter. Solitamente il pusher nascondeva bocca le dosi che poi venivano spacciate ai tossicodipendenti come a un 43enne sambenedettese che è stato segnalato alla Prefettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA