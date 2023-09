SAN BENEDETTO - Costo del trasporto scolastico raddoppiato, operatori della mensa costretti a lavorare per 5 euro lorde l’ora mentre l’amministrazione avvia un percorso verso il nuovo Prg copiando di sana pianta le delibere dei Comuni di Fano e Mendrisio. La minoranza insorge a cominciare dal capitolo scuola con i trasporti che hanno subito un aumento di 81mila euro per quest’anno e che nel 2024 diventerà di 211mila euro, con un costo che passerà da 400 a 600mila euro.

La convenzione



«Il tutto – spiega la consigliera Luciana Barlocci -per adeguarsi alla convenzione regionale mentre Comuni più piccoli e virtuosi ha trovato soluzioni alternative riuscendo anche a risparmiare rispetto all’anno scorso. Per non parlare dell’inasprimento del 60% del doposcuola». Sulla stessa linea l’esponente del centrosinistra Aurora Bottiglieri che ha ricordato l’affido della mensa alla cooperativa Nenè per quanto riguarda il personale e 4 operatori su 20 sono reintegrati e con una retribuzione di 5 euro lorde, senza dimenticare i 400 euro in meno che oggi percepiscono gli addetti alla piscina.

La delibera che fa discutere

Sul fronte dell’urbanistica fa ancora discutere la delibera riguardante l’atto di indirizzo propedeutico al Prg. A scoprire la presunta copiatura è la consigliera Annalisa Marchegiani: «C’è già uno schema direttore nei cassetti dell’urbanistica, risalente al 2013 perché non aggiornarlo invece di copiare due delibere di altri Comuni e risalenti al 2015. La delibera era da ritirare per vizi di metodo e di merito». E di etica pubblica e dignità parla il capogruppo Giorgio De Vecchis puntando il dito sulla maggioranza che l’ha votata in silenzio abbassando la testa, senza sollevare obiezione e con un sindaco che non ha proferito parola in sede di assise.

Sul fronte del centrosinistra Paolo Canducci sottolinea come non si tratterebbe di un atto di indirizzo non contendendo informazioni sulla città e facendo notare come nel corpo di delibera si parli della necessità di introdurre una pianificazione flessibile. «Questo passaggio serve per far approvare le varianti nella zona Brancadoro e per il parcheggio alla Sentina?». Infine il consigliere Simone De Vecchis ha aperto un focus sull’edilizia alberghiera chiedendo che nella revisione del Prg venga inserita la clausola che nel caso di ricettivo trasformato in residenziale si vadano a ridurre le cubature.