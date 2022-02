San Benedetto, Martina Spezzaferro una delle ragazze più belle d'Italia che sogna un agriturismo con tanti animali

SAN BENEDETTO - Martina Spezzaferro è stata eletta tra le dieci ragazze più belle d’Italia del 2021. La riccioluta sambenedettese di origini napoletane, infatti, ha ottenuto questo ambito riconoscimento nel corso della finalissima di Miss Italia, svoltasi domenica scorsa al Casinò di Venezia, dopo che era stata rinviata a dicembre per due casi di Covid-19 tra le venti finaliste in gara, tra le quali c’era anche l’altra marchigiana Angelica Marini, 19 anni, di Porto Sant’Elpidio.





«È stata un’esperienza magica – ha detto la ventunenne Martina – indescrivibile e indelebile. Anche se l’ambiente della moda e della bellezza non è quello più confacente alle mie attitudini, questa esperienza mi ha fatto crescere e scoprire alcuni lati della mia persona che finora non erano emersi, come ad esempio la mia femminilità». Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, è di Napoli, come Martina, che, dopo aver lasciato Napoli e la sua Capodimonte per il lavoro del padre (che oggi vive a Londra con la moglie Helea, brasiliana), si considera marchigiana di adozione. «Sono stata molto felice per la sua vittoria, c’erano molte affinità tra lei e me, tra le quali l’umiltà».



Solare, curiosa, molto estroversa, dalla conversazione fluente e divertente, adora i cambiamenti e il suo carattere è stato forgiato dal tanto sport che tuttora è parte integrante della sua vita. «Ho partecipato a dei raduni della nazionale nella specialità dei 400 ostacoli – spiega – sono un’allenatrice della Collection Atletica Sambenedettese, ho giocato a calcio, ma adesso pratico pallavolo con la Riviera Samb Volley in seconda divisione. Ho il brevetto da sub, mi piace la fotografia subacqua».



«Sto seguendo corsi per realizzare il mio sogno di aprire un agriturismo e gestire animali, tra i quali i cavalli e vorrei diventare un accompagnatrice equestre. Inoltre, seguo un corso per la coltivazione della lavanda, lavoro in una società informatica e sono fidanzata con Lorenzo Mantenuto, campione italiano Promesse di salto in lungo. Vivo con mio fratello Alexandre e senza di lui sarei un’altra persona». A Miss Italia Martina ha messo a fuoco altri aspetti del suo carattere. «Ero fuori dalla mia comfort zone a nonostante ciò sono riuscita a essere me stessa e a far emergere la mia femminilità. In futuro spero di poter condurre dei programmi televisivi o delle sfilate».

